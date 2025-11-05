Formando parte del equipo nacional, el olavarriense Iñaki Arguindegui tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano Sub 20 de Atletismo; el cual se desarrolló en Lima, Perú.

El joven velocista del Club El Fortín integró las postas argentinas de 4×100 y 4×400 metros, donde obtuvo buenos resultados junto a sus compañeros del seleccionado.

En este sentido, en la prueba de 4×100, el cuarteto nacional se ubicó en la quinta posición con un tiempo de 41.13 segundos; mientras que en la 4×400 repitieron el quinto lugar con 3:16.57.

Iñaki Arguindegui viajó acompañado por su entrenador Jorge “Bobby” Bellinzoni, completando así una valiosa experiencia internacional que suma un nuevo capítulo en el crecimiento deportivo del atleta fortinero.

Fuente: Prensa Club Social y Deportivo El Fortín. Fotos: Prensa Federación Deportiva Peruana de Atletismo.