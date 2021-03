Bruno Di Carlo y Maite Salerno recibieron a docentes del Conservatorio de Música quienes reclaman por la reducción de horas

“En la mañana de este jueves recibimos en la sede del Consejo Escolar de Olavarría a los docentes que reclaman algo más que justo. En nuestro edificio también funciona la Jefatura Distrital de Educación, pero lamentablemente ellos no estuvieron presentes en el encuentro que mantuvimos con los profesores”, informó Bruno Di Carlo (presidente del Consejo Escolar).

Del encuentro participaron el titular del Consejo Escolar, las consejeras escolares Melina Torres, Karina Modarelli y la concejal de Juntos por el Cambio Maite Salerno. Allí, los docentes comunicaron el recorte de horas que va a sufrir el conservatorio de música que depende de la Provincia de Buenos Aires.

“La primera información del recorte se la hicieron llegar en agosto del año pasado en plena pandemia. Primero le dijeron que eran 70 horas, después pasaron a 120 y, extraoficialmente, a través de SUTEBA le dijeron que serían cerca de 180 horas. Es decir que más de 10 docentes perderían la totalidad de su trabajo”, relató Di Carlo.

Luego reconoció que “son muchas de estas horas las que están en juego. Los docentes fueron elegidos por concursar como indica la ley y tienen este empleo desde hace más de 12 años con la matrícula que corresponde. Desde el Consejo Escolar, más allá de escucharlos le manifestamos que, a pesar que no sea competencia nuestra ese sector de la educación, vamos a acompañar e interceder en conjunto con el Concejo Deliberante para revertir esta situación”.

Di Carlo informó que “les dijeron que en abril comenzaría este cese. La gente quiere seguir trabajando y nadie confirma nada. El temor que tienen es grande porque además se dice que quieren trasladar estas horas del conservatorio a otro distrito de la región. No sabemos si es así o habrá un recorte de parte definitiva”.

“Es un problema enorme el que están atravesando estos docentes y sus familias. Son trabajadores que se quedarían sin trabajo en un momento tan complejo como el que nos toca vivir. Por un lado, el Estado exige una doble indemnización a empresarios si despiden gente y acá el gobierno Provincial deja gente en la calle como si nada pasara”, remarcó el titular del Consejo Escolar.

Para finalizar dijo que “lamentablemente no nos sorprende nada. El gobierno Provincial se maneja así, definiendo las cosas de un día para el otro sin mostrar una verdadera planificación. El comienzo de las clases fue caótico porque decían una cosa, pero en la práctica no había respuesta a los pedidos formales. Con estas actitudes queda en claro que la educación no es una prioridad en la agenda de Kicillof”.