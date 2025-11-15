Junto al cordobés Nicolás Pretto, la bochófila olavarriense Guadalupe Serantes obtuvieron el tercer lugar en la competencia Tiro de Precisión Mixto del Campeonato Mundial Femenino y Mixto “Macon 2025 – Francia”.

Este sábado 15 de Noviembre en la instancia de Semifinales, la dupla argentina Serantes – Pretto cayó ajustadamente ante los representantes de Chile por 36 a 35.

De esta manera, Guadalupe y Nicolás redondearon un gran certamen mundial consiguiendo la medalla de bronce en la especialidad de Tiro de Precisión Mixto.