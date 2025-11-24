La púgil olavarriense, Nadia Pérez, logró la victoria en 25 de Mayo y se quedó con el cinturón de campeona de la Liga Bonaerense de Box Amateur en la categoría hasta 60 kilogramos.

En la noche del sábado 22 de Noviembre en el Club Argentinos de 25 de Mayo, y organizado por Decano Box, la pupila de Daniela Cos, Nadia «La azteca» Pérez, obtuvo un nuevo título para la Academia Boxing Cos de Olavarría.

Ahora para mencionada escuela de box se viene el festival que organizará el programador local Carlos López en el Club Social y Deportivo El Fortín. En este sentido, el viernes 12 de Diciembre, Franco Laffitte estará enfrentando al tandilense Agustín Barreto por el título bonaerense hasta 60 Kgs. Asimismo habrá una nueva presentación de Isaías «El picante» Olivetto y de Nadia Pérez.