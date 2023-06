Boxeo: Se viene un nuevo festival en El Fortín

Este viernes 16 de junio se desarrollará una nueva velada boxística en el Salón de Eventos del Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría. La misma contará con unos doce combates amateur.

Mencionado festival -que iniciará a las 21:00 horas-, el cual tiene como organizador al promotor local Carlos López y que será fiscalizado por la Comisión Municipal de Box de Olavarría, tendrá como pelea de fondo el duelo entre Kevin Gómez (Balcarce) y Agustín “Mafia” Vega (Benito Juárez); donde estará en juego la unificación del Título Bonaerense y la “Copa Desafío Olavarría” que donó el profesional Gonzalo “La Pantera” Andreasen.

Asimismo, estarán combatiendo distintos púgiles olavarrienses como Thiago Mendoza (vs. Fausto Rodríguez – Balcarce), Tomás Coca (vs. Kevin Mujica – Balcarce), Sofía Olivetto (vs. Agustina Pueblas de Balcarce), Bruno Marín (vs. Bahiano González de 25 de Mayo), Mariana López (vs. Victoria Romero – Junín), Rosa Bermúdez (vs. Daiana Márquez – Laprida), Iara Benito (vs. Melany Masmut de Balcarce), Lautaro Cepeda (vs. Juan Blois – Benito Juárez), Mateo Palmieri de Sierras Bayas (vs. Benjamín Artaza – América), Cristian Cavia de Hinojo (vs. Brandon Gómez de 25 de Mayo) y Jeremías Perichón (vs. Aníbal Argüello – Benito Juárez), entre otros.

