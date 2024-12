Boxeo: Se viene el último festival del 2024

Organizado por Carlos López, este viernes 6 de diciembre se desarrollará desde las 21:00 horas una nueva velada boxística en el Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría. Habrá un total de 17 combates.

Cronograma de peleas:

Combates Preliminares

Mateo Bustamante (Pendás Box) vs. Joel Valdéz (Club de Box Toay).

Theo Leguizamón (Uvi Box) vs. Thiago Gómez (Saladillo).

Máximo Romero (Pendás Box) vs. Joaquín Moreno (FB Box).

Azul Abril López (FB Box) vs Luciana Rosanne (Santa Rosa).

Junior Bargas (Matadero Box) vs. Lautaro Escudero (Punta Alta).

Juanita Alonso (FB Box) vs. Rebeca Hermann (Academia de Box Impacto, Santa Rosa).

Uriel Benítez (Oto Box) vs. Elías Holzman (Santa Rosa).

Kevin Paz (Pendás Box) vs. Tiziano Costa (Punta Alta).

Uriel Barragán (Barragán Box) vs. Tiziano Fernández (Saladillo).

Michael Digerónimo (FB Box) vs. Maico Santillán (Santa Rosa).

Bruno Marín (FB Box) vs. Laureano Yancaqueo (Gimnasio Roberto Arrieta).

Elías Olivetto (Oto Box) vs. Benjamin Rigo (Academia Azul Athletic Club).

Alexander Farías (Escuela Municipal de Box) vs. Hugo Ramos (Tres Arroyos).

Exhibición

Franco “El Castigador” Benito (Olavarría) vs. Roberto “Pocho” Arrieta (Santa Rosa).

Peleas de Fondo

Alejandro Tolosa (Pendás Box) vs. Leandro Chocobar (Punta Alta).

Mariana López (Oto Box) vs. Brenda Carrá (Toay, Escuela Hugo Marinangeli.)

Mateo Miramón (Saladillo) vs. Jesús Arnuz (Escuela Roberto Arrieta, Santa Rosa).

Mencionado festival estará fiscalizado por la Comisión Municipal de Boxeo de Olavarría. Y contará con Juan Santucci como árbitro de la Federación Argentina de Box – FAB.