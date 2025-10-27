Boxeo: Olavarrienses combatieron en Bahía

El viernes 24 de Octubre se desarrolló un festival de box en el Polideportivo Norte de Bahía Blanca. Del mismo toparon parte las púgiles de Olavarría, Sofía Olivetto y Juana Alonso.

Organizado por Sueños Dorados Promotions y en uno de las peleas de semifondo, Sofía “La chaparrita” Olivetto (del Gimansio Oto Box) perdió por puntos ante la bahiense Aimé “La India” Loscalzo. Ahora la pupila de Darío Olivetto tendrá revancha el sábado 1 de Noviembre en Laprida, donde volverá a medirse ante la boxeadora de Bahía Blanca.

Por otra parte, Juana “Juanita” Alonso (de la Academia Boxing Cos) también cayó por puntos a manos de la local Morena “La Piraña” Jara.