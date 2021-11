Boxeo: “La Pantera” Andreasen y una pelea inconclusa

El púgil profesional de Azul -radicado en Olavarría-, Gonzalo Andreasen, tuvo un combate sin resolución ante el linqueño Carlos Leguizamón en el festival de box que se realizó el último viernes 12 de Noviembre en Carlos Casares.

En el Club Amparo de la localidad bonaerense de Casares y por la categoría Medio Pesado, Gonzalo “La Pantera” Andreasen (récord de 7 victorias -6 por KO- y 8 derrotas; de 32 años; de Azul, radicado en Olavarría, 76.900 Kilogramos) combate sin decisión en el primer round -por choque de cabezas- con Carlos Martín “El Potro” Leguizamón (5 triunfos y 3 derrotas; de 38 años; de Lincoln, Buenos Aires; 79,200 Kg).

Sobre lo acontecido en mencionada pelea, Gonzalo Andresean hizo su descargo en la redes sociales: “Indignado!!!! El rival se tiro fingiendo no poder seguir por un cabezazo que no existió. Desde el jueves que andaba buscando excusas y cosas para no pelear, no dio el pesaje pactado; accedí igual a pelear estando 3.4 kgs. abajo sin ningún pero!!! Esta gente arruinan eventos que cuesta muchísimo montar!! Influenciados por gente que lamentablemente nunca llegó a nada y les da envidia los logros ajenos!!!”.

El video del combate: