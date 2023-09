Box: Se viene una nueva velada boxística en El Fortín

El venidero viernes 8 de septiembre se desarrollará el 6to. Festival de Boxeo del 2023 en el Salón de Eventos del Club El Fortín de Olavarría. El mismo contará con un total de 13 combates y habrá dos títulos bonaerenses en juego.

En la tarde noche de este miércoles 6 de septiembre en La Casa del Deporte de Olavarría, se realizó la presentación oficial de lo que será un nuevo festival de box en El Fortín. De la misma, participaron el organizador y programador Carlos López, los entrenadores locales Roberto “Tito” Videla (Tito Videla Box), Darío Olivetto (Oto Box) y Enrique Barragán (Barragán Box) y el púgil local Damián “El Carnicero” Martínez.

La velada tendrá 11 peleas preliminares (con presencia de muchos boxeadores olavarrienses) y un doble fondo (Axel Vega vs. Axel Córdoba y Damián Martínez vs. Jordan Domenecale). En estos dos últimos combates, estarán en juego Títulos de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur. A su vez, todo el festival estará fiscalizado por la comisión Municipal de Box de Olavarría.

Cronograma:

Peleas Preliminares

– Ignacio Solís (Olavarría) vs. Santiago Arzia (Olavarría).

– Matías Romero (Turco Cucarese Box) vs. Paredes Rivero (Chivilcoy).

– Isaias “El Picante” Oliveto (Oto Box) vs. Ulises “El Osito” Franco (Tandil).

– Benjamín Salvi (General Lavalle) vs. Mauro Costa (Tandil).

– Sofía “La Chaparrita” Olivetto (Oto Box) vs. Priscila Arlotti (General Lavalle).

– Tomás “Escopeta” Coca (Turco Cucarese Box) vs. Agustín Beatrice (Chivilcoy).

– Braian Tevez (Oto Box) vs. Uriel Barragán (Barragán Box).

– Carlos “Cali” Sánchez (Tito Videla Box) vs Valentín Ulibarre (Tres Arroyos).

– Jeremías Perichón (Oto Box) vs. Adrián Butte (General Lavalle).

– Rosa “La Guapa” Bermúdez (Barragán Box) vs. Luz Díaz (Benito Juárez).

– Mariana López (Oto Box) vs. Flavia Cano (General Lavalle).

Combates de Fondo

– Axel Vega (Benito Juárez) vs. Axel “La Maravilla” Córdoba (Tandil).

– Damián “El Carnicero” Martínez (Tito Videla Box) vs. Jordan Domenecale (Pigué).