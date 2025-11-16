El olavarriense Alexander Farías venció por KO al mendocino Matías López en la pelea estelar del festival de boxeo realizado el viernes 14 de noviembre en el Salón de Eventos del Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría.

Al Estilo Carlos López y con el auxilio de la promotora de Ariel Salazar y Walter Crucce, Olavarría volvió a la propuesta de un combate profesional de fondo, en este caso para abrir el camino de Alexander Farías en el campo rentado, resultando satisfactoria tanto para el púgil como para el público.

Luego de un accionar persistente en once minutos de combate, donde lució concentrado e incisivo para ir minando las energías de su oponente, una descarga al hígado en 2’19 del cuarto y último asalto, le permitió al “Toro” Farías ganar por KO el combate, tras la caída, cuenta de protección e imposibilidad de mantenerse en pie de su oponente.

Hasta el desenlace por la vía rápida, Alexander Farías dominó a voluntad el trámite, manteniendo con su 1,87 metro de estatura a distancia a su oponente, atacándolo con insistencia y luciendo en su defensa.

Por otra parte, mencionada velada boxistica tuvo once combates amateur preliminares; donde hubo victorias de los ugiles locales Joaquín Vázquez, Rodrigo Nievas, Junior Bargas, Mai Digerónimo, Facundo Farías, Alejandro Tolosa, Tomás Coca y Bruno Marín.

Resultados:

Preliminares

Joaquín Vázquez (FB Box) GPP Esteban Regner (Mar del Plata).

Rodrigo Nievas (Tito Videla Box) GPP Thiago Aquino (Tandil).

Maximiliano Olivera (Punta Alta) GPP Franco Lucero (Barragan Box).

Junior Bargas (Matadero Box) GPP Zarek Castro (Hermanos Ruíz, Mar del Plata).

Michael Digerónimo (FB Box) GPP Alexander Costa (Las Flores).

Sergio Suárez (Las Flores) GPP Carlos “Cali” Sánchez (Tito Videla Box).

Facundo Farías (Escuela Municipal de Box) GPP Lautaro Pérez (Hermanos Ruíz, Mar del Plata).

Alejandro Tolosa (Pendas Box) GPP Mariano Velázquez (Esc. Municipal Rauch).

Axel Barreto (Mar del Plata) GPP Diego Requena (Matadero Box).

Tomás Coca (Turco Box) GPP Axel Urruchua (Golden Boy, Las Flores).

Bruno Marín (FB Box) GPP Mateo Ariel Gómez (Torito Box, Los Toldos).

Fondo Profesional

Alexander “Toro” Farías (Escuela Municipal de Box, Olavarría) GKO 2’19 del 4° round a Matías López (Guaymallen, Mendoza).

Arbitro: Juan Santuchi. Jurados: Jorge Roldan, Alejandro Figueroa y Sebastian Costa.

La próxima velada boxística en El Fortín, y al estilo de Carlos López, será el 12 de diciembre con el segundo combate profesional de la olavarriense Mariana López.

Fuente y Fotos: Gustavo Burgardt.