Box: Derrota de “La Pantera” Andreasen en Estados Unidos

Tras sufrir un cambio de rival a última hora, el púgil azuleño -radicado en Olavarría- Gonzalo Andreasen, perdió por knock out técnico ante su compatriota Marcos Escudero en el evento “Black Sheep Fight Night 3”; disputado en la noche de ayer sábado 8 de enero en Delray Beach Boxing Club de Florida, Estados Unidos.

Quien iba hacer el contrincante de “La Pantera”, el oriundo de Miami, Steve Geffrard, decidió cancelar el combate porque recibió el ofrecimiento de pelear el sábado 15, por el título del mundo OMB ante el estadounidense Joe Smith Jr., ya que el rival de éste (Callum Johnson) dio positivo de Covid. Tras esta baja, el argentino Marcos Escudero (28 años, de General Arenales, radicado en los Estados Unidos, con récord de 11 triunfos y 2 derrotas; y quien iba a pelear ante Louis Hernández en el mismo festival) surgió como nuevo oponente de Andreasen.

Mencionada contienda, enmarcada en la categoría Medio Pesado, arrojó el triunfo por KOT en el segundo round de Escudero sobre el boxeador radicado en Olavarría. “Fue una pelea muy dura, me cambiaron el rival a último momento y eso conllevó a un cambio en el plan de pelea; más que vengo de una inactividad de dos meses porque me operé del tabique. En este sentido, entrené cuatro días para la pelea porque estaba recuperándome de la operación (…) Combatí con mucha desventaja, pero no es excusa. El rival fue muy fuerte y es una categoría muy dura”, expresó La Pantera Andreasen tras lo que fue su segundo combate en territorio norteamericano.