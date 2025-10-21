Box: Buenos triunfos de Alonso y Laffite

El sábado 18 de Octubre se desarrolló un festival de boxeo en Gimnasio del Club Villa Tranquila de la localidad de O’Brien. Juana Alonso obtuvo el título bonaerense; mientras que Franco Laffitte mantuvo su invicto.

La pupila de la Academia Boxing Cos, “Juanita” Alonso venció por puntos a Agustina “La paisanita” de 25 de Mayo. De esta forma, la boxeadora olavarriense logró el título de la Liga Bonaerense de Box Amateur.

Por otra parte, Franco Laffitte obtuvo un nuevo triunfo por puntos en fallo unánime. Así, mencionado peleador del Boxing Cos retuvo su título de campeón bonaerense y mantuvo el invicto como amateur.