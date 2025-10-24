Bolívar Calienta Motores para la 26ª Edición de la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli

El evento deportivo, que se realizará el sábado 1 de noviembre, ya superó los 700 inscriptos. La competencia contará con pruebas de 10K y 3K, y se complementará con una gran fiesta en el Centro Cívico con gastronomía, emprendedores y escuelas secundarias.

La ciudad se prepara para recibir una nueva edición de la Maratón Internacional Dino Hugo Tinelli, que celebrará su 26ª edición el próximo sábado 1 de noviembre. El tradicional evento, considerado uno de los más importantes de la región, reunirá a cientos de atletas y vecinos en una jornada deportiva y recreativa.

En conferencia de prensa, el director de Deportes, José Aristondo, destacó el éxito de la convocatoria: “Ya tenemos un gran número de participantes inscriptos para lo que va a ser la maratón. Hemos superado los 700 inscriptos”.

Gran Fiesta en el Centro Cívico

La maratón no será solo deporte. Desde el viernes 31 de octubre, el Centro Cívico se transformará en un punto de encuentro con el inicio de una noche gastronómica y cultural que se extenderá hasta el día de la competencia.

El director de Asuntos Agrarios, Mariano Sarraúa, explicó que se han coordinado los espacios para puestos gastronómicos, emprendedores, artesanos y food trucks. Además, la feria de los platos contará con la participación de estudiantes de las escuelas secundarias, quienes recaudarán fondos para sus viajes de egresados.

El sábado 1 de noviembre, con la maratón como evento central a las 18 horas, Bolívar vivirá una verdadera “fiesta del deporte”.

Modalidades e Inscripciones

La competencia mantendrá el mismo circuito de años anteriores, con largada desde el Centro Cívico:

Modalidad Distancia Costo de Inscripción Carrera Competitiva 10 kilómetros $25.000 Carrera Participativa 3 kilómetros $15.000

Las inscripciones online están disponibles en el sitio oficial de la Municipalidad de Bolívar. Para la inscripción presencial, los interesados pueden acercarse a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento en los siguientes horarios:

Viernes 31 de octubre: de 19:00 a 21:00 horas.

de 19:00 a 21:00 horas. Sábado 1 de noviembre: de 8:00 a 16:00 horas.

La largada de la Maratón está prevista para las 18:00 horas del sábado, con la premiación a las 20:00 horas.