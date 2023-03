Bochas Local: Prosiguió el certamen por parejas

Se llevó a cabo la tercera fecha del Torneo Oficial 2023 de Bochas Caballeros por Parejas. Hoy miércoles se jugará una nueva jornada del Selectivo Individual Femenino.

Resultados:

Oficial Parejas A

Hinojo 15 – Alvaro Barros 8

San Martín 15 – Loma Negra 7

La Amistad 15 – El Fortín 5

Sierra Chica 4 – Fortín Tradicionalista 15.

Libre: Pueblo Nuevo.

Oficial Parejas B

Hinojo 7 – Alvaro Barros 15

San Martín 15 – Loma Negra 11

La Amistad 3 – El Fortín 15

Sierra Chica 7 – Fortín Tradicionalista 15.

Libre: Pueblo Nuevo.

Tanto en primera como en segunda, San Martín de Sierras Bayas es el líder.

Por otra parte, este miércoles 22 de marzo se desarrollará la tercera fecha del Selectivo Individual Femenino. Estos son los partidos:

En Alvaro Barros 1: Jorgelina Ferreyra (FT) vs. Vanesa Landoni (LN) (20:30 horas).

Fortín Tradicionalista 1: María Maíz (PN) vs. Silvia Batiatto (AB) (19:30).

A. Barros 2: Susana Zabaleta (LN) vs. Beatríz Maceo (PN) (20:30).

A. Barros 1: Fernanda López (AB) vs. Emilce Córdoba (AB) (19:30).

A. Barros 2: Karina Urrutia (LN) vs. Josefina Aquerreta (FT) (19:30).

F. Tradicionalista 2: Norma Bravo (LA) vs. Erica Quinteros (PN) (21:00).

La Amistad: Liliana Gelso (AB) vs .Andrea Fischer (FT) (19:30).

Fuente: Diego Clar.