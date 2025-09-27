Bochas: Las “Adri” de Olavarría brillaron en General Alvear y quedaron a un paso de la final de los Bonaerenses

Adriana Cruz y Adriana Sáenz Buruaga tuvieron una destacada actuación en la etapa Regional de Bochas, ganando dos partidos de manera contundente antes de caer en la final ante las locales.

Las jugadoras de bochas Adriana Cruz y Adriana Sáenz Buruaga tuvieron una excelente participación en la Etapa Regional Bonaerense celebrada en la ciudad de General Alvear, dejando una gran imagen y demostrando el alto nivel de la disciplina en Olavarría.

Las “Adri”, representantes de la ciudad, mostraron gran solidez en sus primeras presentaciones:

En su debut, lograron una contundente victoria ante el equipo de Azul por 10 a 5. Posteriormente, superaron al equipo de Las Flores por 10 a 2, asegurando su pase a la final.

Lamentablemente, en el encuentro decisivo, las olavarrienses cayeron ante las anfitrionas, General Alvear, por 12 a 4. Con este resultado, el binomio quedó a solo un paso de clasificar a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses que se disputará en Mar del Plata.

El logro fue ampliamente celebrado, destacando la buena imagen que las jugadoras dieron en esta instancia regional y confirmando que las bochas de Olavarría siguen “siempre peleando en instancias finales”.

Fuente: Hablemos de bochas