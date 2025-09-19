BLANCA RAQUEL CAVILLA VIUDA DE FOTI  (Q.E.P.D.)

1 hora ago Necrológicas

BLANCA RAQUEL CAVILLA VIUDA DE FOTI  Falleció en Olavarría el día  18   de   Septiembre  de 2025 a los  93  años de edad.

Su hijo, su hija política, sus nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “E “. Viernes 19/09 de 09:00 a 13:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 19/09 a las 13:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada

