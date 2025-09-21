Benito volvió a ganar y quedó a un paso del título en la Clase Uno del Turismo Pista

El piloto de Olavarría, Nicolás Benito, logró un gran triunfo en la Final de la categoría menor del Turismo Pista; desarrollada en el Autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, Provincia de Santa Fe. Mientras que su coterráneo, Nicolás Rojas, arribó a la meta en la cuarta posición.

Tras largar desde la principal posición de privilegio, Nicolás Benito mantuvo dicha ubicación; prevaleciendo sobre Joaquín Cortina en los primeros metros de la competencia. Por su parte, Nicolás Rojas conservó su undécimo lugar de inicio.

La lucha por el liderazgo de la carrera se daba entre Benito y Cortina, quienes se separaron del resto del pelotón. En este sentido, ambos pilotos fueron marcando los récords de vuelta en los sucesivos giros; aunque el volante olavarriense conservaba el primer puesto. Por otra parte, Rojas se metía entre los diez primeros del clasificador al promediar la competencia.

En la décima vuelta, la prueba se neutralizó con Auto de Seguridad. La misma se reanudó en el giro posterior; donde Nico Benito seguía imponiéndose sobre Cortina, aunque la lucha por la punta continuaba siendo intensa. Sin embargo en el decimotercer giro, Cortina debió abandonar por la ruptura del motor de su auto.

Finalmente y con tranquilidad en el cierre de la competencia, Nicolás Benito logró la victoria de punta a punta en San Jorge. De esta manera, el oriundo de Olavarría consiguió su cuarto triunfo del año; el cual lo deja cómodamente como líder absoluto del campeonato. Asimismo y si se dan una serie de resultados, Benito podría consagrarse campeón 2025 de la Clase Uno en la próxima fecha a disputarse del 17 al 19 de Octubre en Toay, La Pampa.

Por otra lado, Nicolás Rojas terminó redondeando una gran labor; recibiendo la bandera a cuadros en un más que destacado cuarto puesto. Mencionado volante olavarriense quedó ubicado por detrás de Lucio Rodríguez y Alexis Bull; quienes completaron el podio en el segundo y tercer lugar, respectivamente.