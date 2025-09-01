Benito se sube a la cima del campeonato de la Clase 1 del Turismo Pista

Nicolás Benito terminó en el tercer lugar en una carrera donde Juan Perugini se llevó su primera victoria en la categoría. La actuación de Benito le valió puntos cruciales para el campeonato, donde ahora lidera con un total de 188.5 puntos. Su auto llevará un lastre de 36kg en la próxima carrera.

A continuación, la clasificación final de la Clase 1:

Pos Auto Piloto Marca Tiempo 1 20 Perugini, Juan UNO 26:18.955 2 63 Cortina, Joaquín UNO 26:22.715 3 3 Benito, Nicolás UNO 26:25.344 4 12 Rodríguez, Lucio UNO 26:29.119 5 105 Bull, William UNO 26:29.286 6 99 Hongn, Joaquín UNO 26:30.857

Desafortunada jornada para los olavarrienses en la Clase 2

Por otro lado, la fecha en Río Cuarto no fue favorable para los representantes de Olavarría en la Clase 2. Tanto Valentino Spinella como Gabriel Melián tuvieron que abandonar la competencia. La victoria en esta categoría fue para Santiago Lantella. A pesar del abandono, Spinella mantiene una posición favorable en el campeonato, en el puesto 13 con 69.5 puntos.

Próxima fecha en San Jorge

La temporada del Turismo Pista continuará con la octava fecha, que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre en el autódromo de San Jorge.