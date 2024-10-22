Benito Juárez recibió al ciclismo zonal

Organizado por la Agrupación Ciclismo Olavarriense Libre – COL, el sábado 19 de Octubre se realizó con éxito un nuevo festival de ciclismo en la localidad bonaerense de Benito Juárez.
Estas fueron las clasificaciones finales por categoría:
MENORES DE 40 AÑOS
1. ADRIÁN CASTRO
2. GABRIEL ACEVEDO
3. DAMIÁN ALMIRÓN
4. LUCIANO UTZET
5. MIGUEL SÁNCHEZ.
MAYORES DE 40 AÑOS
1. MARIO PALACIOS
2. MARTíNEZ
3. ANDRÉS GALLO
4. GERMÁN CANOSA
5. ORTÍZ.
MÁSTER D
1. VENANCIO
2. OCANTO MIGUEL
3. LUCIO ROMERO
4. CARLOS TOLOSA
5. HÉCTOR ÁLVAREZ.
DAMAS
1. LORENA VEGA
2. MARIANA CALVO
3. ABRIL AZIMONTI.
MÁSTER B2 Y C
1. JAVIER BURGOS
2. PABLO FIORITI
3. RAFAEL LAMARDO
4. GUSTAVO PORTA
5. HUGO DEBENEDETO
6. MARTÍN GARCÍA
7. FABIÁN AMOZ.
LIBRES B1 Y JUNIORS
1. JORGUE SOSA
2. JORGUE CEJAS
3. LUCAS JAIME
4. GÓMEZ FEDERICO
5. MAXIMILIANO ALMARAZ
6. DARÍO TRABELA
7. AGUIRRE JONATAN.
MÁSTER B1
1. JORGUE SOSA
2. FEDERICO GÓMEZ
3. CLAUDIO FLORES
4. ESTEBAN ROLDÁN
5. FABIÁN CONTRERAS.
JUNIORS
1. LUCAS JAIME.
Fuente y foto: Facebook C.O.L Ciclismo Olavarriense Libre.