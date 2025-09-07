Belén Vergel, de Somos Olavarría, ya emitió su voto en las Elecciones Legislativas

La primera candidata a concejal del espacio sufragó en la Escuela Primaria N°51 y destacó la campaña realizada por su equipo de trabajo.

Belén Vergel, primera candidata a concejal por el espacio Somos Olavarría, emitió su voto este domingo en la Escuela Primaria N° 51, minutos después de las 9:30 horas.

Tras sufragar, Vergel expresó su satisfacción con la campaña realizada. “Ha sido una excelente campaña. Logramos contar con un gran equipo de trabajo, lo que nos permitió llevar nuestra lista y nuestras propuestas a muchísimos lugares de la ciudad. Olavarría contó con una verdadera opción para estas elecciones”, señaló.

Finalmente, la candidata hizo un llamado a la participación ciudadana. “Esperamos que todos participen y se acerquen a votar, es un derecho que debemos ejercer para que otros no elijan por nosotros”, concluyó.