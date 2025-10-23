“¡Basta de Truchos!”: El Colegio de Nutricionistas Bonaerense Alerta sobre los Peligros de Seguir a ‘Influencers’ sin Título

La institución intensifica su campaña de concientización por redes sociales, advirtiendo que las “recetas mágicas” y dietas sin aval científico ponen en riesgo la salud pública. Afirman que la recomendación sin matrícula constituye Ejercicio Ilegal de la Profesión.

El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires ha intensificado su campaña de concientización bajo el lema “¡Basta de Truchos!”, alertando a la población sobre el grave peligro que representa el intrusismo profesional en el ámbito de la salud y la nutrición, especialmente a través de las redes sociales.

La institución advierte sobre los riesgos de seguir consejos de “influencers” y personas sin titulación ni matrícula profesional, que difunden dietas o “recetas mágicas” sin contar con el debido aval científico ni el control individualizado necesario.

Ejercicio Ilegal y Riesgos para la Salud Pública

La licenciada en Nutrición (MP 4435) y presidenta de la entidad, Laura Salzman, fue enfática: “No vamos a detenernos porque está en juego la salud pública”. Salzman subrayó que cuando alguien sin el título y la matrícula recomienda actividades que son exclusivas de un nutricionista, está incurriendo en el ejercicio ilegal de la profesión.

La masividad de las redes sociales multiplica el alcance de estos consejos potencialmente dañinos. “No todo lo que recomienda un influencer es seguro y puede afectar tu salud. Cuando esto es a través de las redes sociales, se vuelve mucho más grave”, advirtió la licenciada (MP 2314). Riesgos Individuales: La secretaria del colegio, Fernanda Delgado (MP 2960), destacó que los “resultados mágicos” son peligrosos, ya que cada persona es diferente y requiere una intervención individualizada basada en su historia clínica y particularidades.

El Colegio de Nutricionistas reitera su recomendación a la comunidad de consultar siempre a profesionales matriculados y verificar las credenciales de quienes ofrecen servicios de salud y nutrición, en defensa de la rigurosidad profesional.