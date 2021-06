Básquetbol: Se conoció el fixture de la burbuja en Olavarría

Entre el 21 y el 28 de Junio se disputará una nueva etapa de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet 2021 en el Maxigimnasio “Parque Carlos Guerrero” del Club Atlético Estudiantes de Olavarría. En mencionada burbuja y además del equipo anfitrión, estarán compitiendo Lanús, Gimnasia La Plata, Racing de Chivilcoy, Quilmes de Mar del Plata, Ciclista Juninense y Rivadavia de Mendoza.

Con el visto bueno de la Municipalidad de Olavarría, se autorizó a que 300 personas puedan asistir al Maxigimnasio albinegro para presencias los 14 partidos que se desarrollarán durante la venidera semana. En este sentido, la entidad bataraza puso a la venta los abonos para dichos encuentros, y los hinchas interesados en adquirirlos deberán acercarse a la secretaría del club desde hoy jueves de 11:00 a 17:00 horas.

Fixture Conferencia Sur – LAB 2021 – Sede Olavarría:

Lunes 21/6

11:00 – Ciclista Juninese vs. Lanús

15:00 – Quilmes (MdP) vs. Racing (Chivilcoy)

19:00 – Gimnasia (La Plata) vs. Estudiantes (Olavarría).

Martes 22/6

11:00 – Lanús vs. Quilmes

15:00 – Gimnasia vs. Ciclista

19:00 – Estudiantes (O) vs. Rivadavia (Mendoza).

Jueves 24/6

11:00 – Ciclista vs. Rivadavia

15:00 – Quilmes vs. Gimnasia

19:00 – Racing vs. Estudiantes (O).

Viernes 25/6

11:00 – Rivadavia vs. Quilmes

15:00 – Racing vs. Ciclista

19:00 – Estudiantes (O) vs. Lanús.

Domingo 27/6

11:00 – Quilmes vs. Ciclista

15:00 – Rivadavia vs. Gimnasia.

Lunes 28/6

11:00 – Rivadavia vs. Estudiantes (O).