Básquetbol: Primer festejo del Bataráz en “La Feliz”

Este jueves y por una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol 2021, Estudiantes de Olavarría superó 76-74 a Atenas de Carmen de Patagones. De la mano de Lucas Gorosterrazú (máximo goleador y autor del último doble del cotejo) y Elnes Bolling Jr. (16 puntos, 16 rebotes y 5 asistencias), el “Bata” aguantó los embates finales del “Griego Maragato” para terminar quedándose con una importante victoria en Mar del Plata.

Tras un primer cuarto muy parejo (17 a 17), y que lo tuvo al debutante Lucas Gorosterrazú como titular en Estudiantes y anotando 8 puntos en el parcial; el segundo período mostró al conjunto olavarriense con un poco más de ritmo y efectividad que su rival. En este sentido y con el goleo de Johu Castillo (7 tantos), sacó una diferencia de ocho unidades (33-25) sobre el cierre del capítulo. Finalmente, el Bataráz terminó yéndose al entretiempo al frente por 33 a 27.

Promediando el tercer cuarto, y manifestándose consistente en defensa y solido (y con variantes) en ataque, el elenco albinegro marcó una ventaja máxima en el juego de trece tantos (47-34). Pero en el último tramo del período y en base a un buen parcial de 5 a 13 (con Franco Smaniotti e Fermín Iribarren como abanderados), Atenas recortó la desventaja para ingresar al cuarto capítulo abajo solo por cinco: 52 a 47.

El tramo decisivo del segmento final fue muy parejo y donde se limaron las diferencias a la mínima expresión. En este sentido y tras estar arriba en el marcador por nuevo tantos, con un interesante aporte ofensivo de Elnes Bolling (9 puntos en el parcial), al conjunto bataráz le empataron el partido a 17 segundos del cierre con un triple de Ezequiel Dupuy (74-74). Pero finalmente en la última acción del juego, y luego de robar la pelota en mitad de cancha y recibir el pase de Castillo, Lucas Gorosterrazú (goleador del cotejo con 19 unidades) convirtió un doble en bandeja para darle el triunfo definitivo a Estudiantes por 76 a 74.

Ahora, con un récord de 3 victorias y 4 derrotas (42.8% de efectividad), el equipo que dirige Marcelo “Charly” Macías se posiciona en la novena colocación de la Conferencia Sur de la LAB. Y el sábado 13 de marzo, enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca, desde las 14:00 horas.

SÍNTESIS :

Estudiantes (76): J. Sandrini 10, J. Ruíz 2, E. Bolling 16, L. Gorosterrazú 19, I. Galardo 3 (FI); M. Herrero 3, J. Castillo 12, M. Sesto 4 y N. Lorenzo 7. D.T.: M. Macías.

Atenas (74): M. Percáz 2, F. Smaniotti 10, C. Lavoratornuovo 9 (x), G. Lorio 11, H. Wilkerson 18 (FI); E. Dupuy 14, F. Alorda 2, G. Rausch 4, F. Iribarren 4, C. Bihurriet y C. Pippi 0. D.T.: D. Lifschitz.

Parciales: 17-17, 33-27 (16-10), 52-47 (19-20) y 76 a 74 (24-27).

Árbitros: Sánchez, Rougier y Bever.

Polideportivo “Islas Malvinas” de Mar del Plata.