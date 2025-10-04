Básquetbol: Holgado triunfo del Chaira

En un partido correspondiente a la octava fecha de la Región Bonaerense Sur del Torneo Pre-Federal 2025, Racing venció sin inconvenientes a Kimberley de Mar del Plata por 85-65. Con este nuevo logro en casa, el equipo Chaira se mantiene como líder absoluto de su zona.

Tras un arranque parejo de ataque por ataque, Kimberley logró sacar una primera ventaja en el marcador; gracias al aporte ofensivo de los Facundo, Quiroga y Mayorca. De esta manera, el elenco visitante se quedó con el primer cuarto por 21 a 25.

Sin embargo y a fuerza de triples, Racing revirtió rápidamente el tanteador en los primeros minutos del segundo período (29-27). En este sentido, las “bombas” llegaron de la mano de Marcos Risso y Manuel Yaben. Luego y también con los aportes desde el perímetro de Tomás Pietrafesa y Bautista Cuadrillero, el conjunto Chaira terminó yéndose al entretiempo ganancioso por 49 a 33.

El tercer capítulo marcó el dominio absoluto del juego por parte de la escuadra olavarriense dirigido por Matías Orlando. Con Risso haciendo un poco de todo en la conducción del equipo, más los triples de Pietrafesa, el local sacó máximas diferencias en el electrónico; para así ingresar al último cuarto con un ventaja de diecisiete puntos: 67 a 50.

Finalmente y ante un Kimberley que no mostró una reacción concreta en el cuarto período (solo algunos arrestos individuales de Valentín Lofrano y Quiroga), Racing terminó superando con autoridad -y un buen juego colectivo- al conjunto marplatense por 85 a 65.

El perimetral Marcos Risso fue la figura del Chaira con 18 puntos, 7 rebotes y 4 recuperos de pelota. Mencionado jugador estuvo muy bien secundado por Tomás Pietrafesa (16 tantos y 4 recobres) y Manuel Yaben (15 unidades y 8 rebotes). Mientras que Facundo Quiroga, de Kimberley, resultó ser el máximo anotador del encuentro con 19 puntos.

Ahora la semana próxima y por la novena fecha de la Zona Bonaerense Sur del Pre-Federal, Racing (único líder con 15 puntos -7 victorias y 1 derrota) enfrentará de visitante a Independiente de Tandil.