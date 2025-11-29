Por el segundo partido del playoff reclasificación del Torneo Pre-Federal 2025, en busca del ascenso a la Liga Federal, Racing superó de local a Sarmiento de Coronel Suárez. El tercer y definitivo cotejo se disputará este sábado.

En el Gimnasio Parque Olavarría y mostrando un rendimiento de menor a mayor, el equipo Chaira que comanda Matías Orlando le ganó bien en la noche del viernes a Sarmiento por 80-67.

El alero Jeffrey Merchant (18 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias) y el ala pivot Manuel Yaben (16 tantos y 7 recobres) fueron los principales pilares de la victoria del conjunto de «La Estrellita». Mientras que el perimetral Gino Sciamanna se destacó en el equipo suarense con 21 unidades y 5 rebotes.

Ahora hoy sábado 29 de Noviembre, nuevamente en el reducto Chaira, se jugará el definitivo encuentro entre Racing y Sarmiento para saber qué equipo disputará el tercer ascenso al Federal.