Básquetbol: El Bataráz se adueño del clásico

Por la undécima fecha de la Región Bonaerense Sur del Torneo Pre-Federal 2025, Estudiantes superó de muy buena manera 88-64 a Racing en el Maxigimnasio. El base albinegro Mateo Framiñan fue la gran figura del encuentro con 26 puntos (7 triples).

Tras un arranque frenético y parejo, Estudiantes marcó una primera diferencia de la mano de Nicolás Lorenzo (11 puntos en el parcial) al promediar el primer cuarto (13-7). Pero luego, con Marcos Risso y Jeffrey Merchant como abanderados, Racing igualó el tanteador en 13. Sin embargo y gracias a los triples de Federico Marín, el “Mago” Silveyra y Mateo Framiñan, el equipo Bataráz cerró ganancioso el período por 29 a 20.

En el segundo capítulo, con un destacado trabajo defensivo y un parcial inicial de 7-0, el elenco albinegro logró una muy buena ventaja en el electrónico: 36 a 20. Luego el juego se tornó de golpe por golpe, pero con los dirigidos por Mauricio Beltramella manteniendo el control de las acciones. Así y con una sólida labor de la doble base conformada por Federico Silveyra y Framiñan, más la alta efectividad en triples (10 de 13), el Bata se fue al entretiempo arriba por diez puntos: 53 a 43.

Aprovechando que el Chaira que dirige Matías Orlando tenía una magra noche desde el perímetro, el local imponía cada vez más su dominio. En este sentido, con Sebastián Masson reboteando y haciendo de las suyas en la zona pintada, y el “Pajaro” Marín aportando en ambos costados de la cancha; el conjunto albinegro sacó buenas diferencias para terminar ingresando al cuarto final con una importante ventaja de quince tantos: 68 a 53.

En el cuarto decisivo las cosas no cambiaron; ya que el visitante continuaba errático en ofensiva y el anfitrión firme en defensa. De esta manera y con un triple clave de “Matute” Framiñan a falta de 3:30 para el cierre, el Bataráz sentenció el rumbo del partido en su favor (79-61). Así y redondeando una labor superlativa de principio a fin, Estudiantes venció en el superclásico olavarriense a Racing por 88 a 64.

SÍNTESIS:

Estudiantes (88): Silveyra 16, Lorenzo 13, Dilascio 0, Marín 19, Masson 7 (FI); Callegaro 0, Coppero 5, Framiñan 26, Cuadrillero 2, L. Marín 0, Márquez 0 y Paiz. DT.: M. Beltramella.

Racing (64): Risso 16, Vázquez 5, Martín Santana 5 (x), Yaben 6, Mondino 4 (FI); Merchant 15, Matías Santana 10 y Pietrafesa 3. DT.: M. Orlando.

Parciales: 29-20, 53-43 (24/23), 68-53 (15/10) y 88 a 64 (20/11).

Árbitros: D. Suárez y J. Rincón.

Maxigimnasio “Parque Guerrero” de Club Atlético Estudiantes de Olavarría.

Ahora por la duodécima y próxima fecha del certamen, Racing (que se mantiene como único líder de la región con 19 puntos -8 triunfos y 3 derrotas-) recibirá en el “Parque Olavarría” a Alumni de Orense. Mientras que Estudiantes (continúa en la tercera posición con 18 unidades -7 victorias y 4 caídas-) enfrentará de visitante a Kimberley de Mar del Plata.