Por el segundo juego de la serie reclasificación del Torneo Pre-Federal 2025, en busca del ascenso a la Liga Federal, Estudiantes venció de local 83-72 a Unión y Progreso de Tandil. El alero albinegro Federico Marín fue la figura del cotejo con 22 puntos y 7 rebotes. El tercer y definitivo partido se disputará este domingo nuevamente en Olavarría.

Tras un arranque parejo, Estudiantes –en base a una muy buena defensa y con un interesante juego en parejas de Federico Silveyra y Sebastián Masson, y de Nicolás Lorenzo con Franco Piccinelli- logró sacar una luz de dos dígitos al promediar el primer cuarto (15-5). Luego sobre el cierre y de la mano de Juan Zazpe, Unión y Progreso recortó la desventaja para terminar el parcial abajo por cuatro unidades: 19 a 15.

Dentro de un ritmo de golpe por golpe, el equipo Bataráz mantuvo la diferencia con Federico Marín liderando las ofensivas (30-21). Sin embargo y con la aparición de Iván Leal, la visita volvió a acercarse en el tanteador (30-25). Pero finalmente fue el local quien terminó yéndose ganancioso al entretiempo por 39 a 30.

Luego y en un tercer cuarto de frenética intensidad, el conjunto albinegro empezó a marcar las máximas diferencias en el tanteador, con Lorenzo castigando desde el perímetro y Masson jugando en la zona de la pintura (50-35). Asimismo, ante un elenco tandilense que se secó en ofensiva y con un “Pajaro” Marín haciendo un poco de todo, el Bata entró al último segmento con ventaja de diecisiete unidades: 65 a 48.

Finalmente en el cuarto capítulo y en base al goleo desde el perímetro (triples de Piccinelli, Luciano Dilascio y Lorenzo), Estudiantes terminó quebrando la resistencia de Unión y Progreso; al cual terminó venciendo de buena manera por 83 a 72.

Ahora con el playoff igualado y para ver que equipo jugará la serie final de la reclasificación por el ascenso al Federal, los de Olavarría y los de Tandil volverán a enfrentarse este domingo 30 de Noviembre en el Maxigimnasio albinegro desde las 20:00 horas.

SÍNTESIS:

Estudiantes (83): Silveyra 9, Lorenzo 15, Piccinelli 11, Marín 22, Masson 12 (FI); Dilascio 9, Callegaro 2, Framiñan 2 (x), Cuadrillero 0, Paiz 0 y Ullúa Menchi 1. DT.: M. Beltramella.

Unión y Progreso (72): Barroso 14, Dupín 14, Leal 21, Zazpe 11, Vergara 6 (FI); Trapote 0, Tehil 0, Reguero 0, Novara 2, Agüero 0 y Tracana 4. DT.: A. Castiñeira.

Parciales: 19-15, 39-30 (20/15), 65-48 (26/18) y 83 a 72 (18/24).

Árbitros: L. Bianco y S. Ebbens.

Maxigimnasio Parque Guerrero de Club Atlético Estudiantes de Olavarría.