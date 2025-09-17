Básquet: Triunfal debut de Los De Siempre

Por la primera fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Trenque Lauquen – ABTL, el equipo olavarriense Los De Siempre venció de local a Fútbol Club Henderson.

El domingo 14 de Septiembre en el Gimnasio “Juan Manolio” del Club Pueblo Nuevo de Olavarría, Los De Siempre no tuvieron inconvenientes en superar holgadamente a Henderson por 88-28.

Valentín Lucini (16 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias), Matías Menón (15 tantos y 8 recobres) y Matías Lerchundi (12 unidades) fueron los principales artífices de la victoria del conjunto dirigido por Mariano Arrondo.

Ahora y por la segunda fecha de la Zona Este del Clausura de la ABTL, Los De Siempre enfrentarán el sábado 20 de Septiembre a Club Argentino de Pehuajó en el “Juan Manolio” de Pueblo Nuevo, desde las 20:15 horas.

Fotos: Santiago Ledezma.