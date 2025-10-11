Básquet: Trabajoso triunfo del Bataráz

5 horas ago Deportes

Por la novena fecha de la Región Bonaerense Sur del Torneo Pre-Federal 2025, Estudiantes superó de local 75-70 a Alumni FC de Orense. Por otra parte, Racing perdió ajustadamente 63-60 en Tandil ante Independiente.

Tras un inicio frenético de partido, parejo y de ataque por ataque, Estudiantes consiguió sacar una primera diferencia -con Sebastián Masson jugando en la zona pintada y Federico Marín desde el perímetro- sobre el cierre del primer cuarto; el cual se lo quedó por 25 a 20.

Luego en el segundo período, gracias a una buena defensa y con Masson y Luciano Dilascio aportando en ofensiva, el Bataráz mantuvo la ventaja en el tanteador (36-30). De esta manera y con un “Pájaro” Marín haciendo un poco de todo en ambos costados de la cancha, el conjunto local se fue al entretiempo con una diferencia de dos dígitos: 45 a 34.

Al promediar el tercer capítulo y con Nicolás Lorenzo y Marín sumando desde el perímetro, los dirigidos por Mauricio Beltramella se mantubieron firmes, controlando las acciones del juego (56-43). Sin embargo, de la mano de Kevin Zambrano y Santiago Montenegro, Alumni recortó diferencias para terminar cerrando el cuarto a solo seis puntos del local: 60 a 54.

Con Tobías Rodríguez y Bautista Besmalinovich liderando el ataque, el visitante se puso a tiro del empate al promediar el período final (64-62). Pero dentro de un partido muy cerrado, aparecieron Marín (fundamental en defensa en el tramo definitorio) y el pivot Masson. Este último jugador, y a falta de treinta segundos para fculminar el encuentro, tomó un rebote ofensivo y anotó un doble clave que marcó el destino del cotejo en favor del Bata. Finalmente, Estudiantes terminó superando a Alumni por 75 a 70.

Los más destacados en el equipo albinegro fueron Federico Marín (21 puntos y 10 rebotes), Sebastián Masson (18 tantos y 13 recobres) y Nicolás Lorenzo (12 unidades y 4 asistencias). Mientras que Bautista Besmalinovich -de Alumni- resultó ser el goleador del visitante con 20 puntos.

Por otra parte en el Gimnasio “Duggan Martignoni” de Tandil, Racing no pudo ante Independiente y cayó en un final cerrado por 63 a 60. En su retorno a las canchas, Alejandro Arca fue el máximo goleador del rojinegro tandilense con 15 puntos. Mientras que Marcos Risso se destacó en el conjunto Chaira con 18 tantos.

Arca ante la marca de Merchant (Foto: Instagram @rojinegrobasquetbol).

Ahora y por la décima fecha del PreFederal, Estudiantes (que marcha tercero en la tabla de posiciones de la zona con 14 puntos) enfrentará de visitante a Sarmiento de Coronel Suárez. Mientras que Racing (único líder con 16 unidades) recibirá a Huracán de Tres Arroyos en el “Parque Olavarría”.

Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved