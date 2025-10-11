Básquet: Trabajoso triunfo del Bataráz

Por la novena fecha de la Región Bonaerense Sur del Torneo Pre-Federal 2025, Estudiantes superó de local 75-70 a Alumni FC de Orense. Por otra parte, Racing perdió ajustadamente 63-60 en Tandil ante Independiente.

Tras un inicio frenético de partido, parejo y de ataque por ataque, Estudiantes consiguió sacar una primera diferencia -con Sebastián Masson jugando en la zona pintada y Federico Marín desde el perímetro- sobre el cierre del primer cuarto; el cual se lo quedó por 25 a 20.

Luego en el segundo período, gracias a una buena defensa y con Masson y Luciano Dilascio aportando en ofensiva, el Bataráz mantuvo la ventaja en el tanteador (36-30). De esta manera y con un “Pájaro” Marín haciendo un poco de todo en ambos costados de la cancha, el conjunto local se fue al entretiempo con una diferencia de dos dígitos: 45 a 34.

Al promediar el tercer capítulo y con Nicolás Lorenzo y Marín sumando desde el perímetro, los dirigidos por Mauricio Beltramella se mantubieron firmes, controlando las acciones del juego (56-43). Sin embargo, de la mano de Kevin Zambrano y Santiago Montenegro, Alumni recortó diferencias para terminar cerrando el cuarto a solo seis puntos del local: 60 a 54.

Con Tobías Rodríguez y Bautista Besmalinovich liderando el ataque, el visitante se puso a tiro del empate al promediar el período final (64-62). Pero dentro de un partido muy cerrado, aparecieron Marín (fundamental en defensa en el tramo definitorio) y el pivot Masson. Este último jugador, y a falta de treinta segundos para fculminar el encuentro, tomó un rebote ofensivo y anotó un doble clave que marcó el destino del cotejo en favor del Bata. Finalmente, Estudiantes terminó superando a Alumni por 75 a 70.

Los más destacados en el equipo albinegro fueron Federico Marín (21 puntos y 10 rebotes), Sebastián Masson (18 tantos y 13 recobres) y Nicolás Lorenzo (12 unidades y 4 asistencias). Mientras que Bautista Besmalinovich -de Alumni- resultó ser el goleador del visitante con 20 puntos.

Por otra parte en el Gimnasio “Duggan Martignoni” de Tandil, Racing no pudo ante Independiente y cayó en un final cerrado por 63 a 60. En su retorno a las canchas, Alejandro Arca fue el máximo goleador del rojinegro tandilense con 15 puntos. Mientras que Marcos Risso se destacó en el conjunto Chaira con 18 tantos.

Ahora y por la décima fecha del PreFederal, Estudiantes (que marcha tercero en la tabla de posiciones de la zona con 14 puntos) enfrentará de visitante a Sarmiento de Coronel Suárez. Mientras que Racing (único líder con 16 unidades) recibirá a Huracán de Tres Arroyos en el “Parque Olavarría”.