Básquet: Tercer triunfo en fila del Bataráz en Junín

En una nueva jornada de la primera fase de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol 2021/22, Estudiantes de Olavarría venció a Del Progreso de General Roca por 91-69. Dentro de un juego que controló de principio a fin, el Bataráz tuvo en sus bases Julián Ruiz (23 puntos) y Martín Cabrera (22 tantos) a sus principales referentes ofensivos.

Desde el comienzo se impusieron condiciones y ambos equipos decidieron que su ofensiva pasaría mayormente por la pintura, zona desde la cual el conjunto rionegrino obtuvo todos sus tiros de campo convertidos, mientras que los de Olavarría también apelaron a los lanzamientos de larga distancia con algo de efectividad. La defensa de Estudiantes fue clave en el principio para tomar cierta ventaja (19-14).

En el segundo cuarto, el albinegro afirmó su defensa para prevenir tiros cómodos de Del Progreso; a la vez que en ataque, liderados por Julián Ruiz, pudieron mantener y hasta estirar la ventaja del primer parcial. En el intento de la reacción, los dirigidos por Juan Kass fueron variando también en sus ingresos para darle aire a la rotación, pero en defensa no pudieron asentarse, permitiendo tiros cómodos de larga distancia, en lo que llegó a ser una desventaja máxima de 20 puntos.

Por su parte y al igual que en el período anterior, el base Ruiz siguió perfecto desde larga distancia y eso les permitió al Bataráz recuperar la distancia de dos decenas en el marcador. Sin embargo, cuando el jugador neuquino salió del campo de juego, el nivel ofensivo del albinegro bajó y el equipo de General Roca lo aprovechó, que con constancia en el poste empezó a lastimar y reducir la desventaja. Más allá de eso, Leandro Solís se puso el equipo al hombro y a base de tiros de tres puntos pudo empezar a aumentar las cifras de su conjunto para así acercarse en el tanteador (67-55).

En el último cuarto, el Bata comenzó nuevamente con la intensidad mostrada en la primera mitad y con el correr de las ofensivas fue recuperando el fluido movimiento mostrado en su mejor momento del juego, con buenos pases para encontrar tiradores libres. Por su parte, los de Río Negro no tiraron la toalla en ningún momento y siguieron luchando, aunque el tiro desde el perímetro no estuvo de su lado y forzaron en varias oportunidades desde ese apartado, por lo que no pudieron descontar cuando tuvieron la oportunidad. Finalmente y mostrando un dominio casi constante a lo largo de todo el encuentro, Estudiantes terminó ganándole de muy buena manera a Del Progreso por 91 a 69.

Ahora y con un récord de 4 victorias y 2 derrotas (66.7% de efectividad), el equipo olavarriense que dirige Cristian Colli cerrará su participación en la “burbuja” de Junín mañana domingo 31/10 ante el duro e invicto Deportivo Viedma, desde las 16:30 horas.

SÍNTESIS :

Estudiantes (91): Martín Cabrera 22, Cristian Scaramuzzino 11, Mateo Battistino 6, Juan Ignacio Fernández 6, Jeffrey Merchant 17 (FI); Tomás Pérez 3, Johu Castillo 3, Julián Ruiz 23, Fermín Callegaro 0 e Ignacio Aman 0. DT: Cristian Colli.

Del Progreso (69): Ignacio Eder 5, Gustavo Maranguello 3, Valentín Burgos 0, Mauricio Pane 5, Howard Wilkerson III 11 (FI); José Gaytan 4, Eitan Lodosky 2, Ezequiel Dupuy 8, Leonardo Solís 18, Marco Roumec 5 y Facundo Sanz 8. DT: Juan Kass.

Parciales: 19-14; 49-35 (30-21); 67-55 (18-20) y 91-69 (24-14).

Árbitros: Orlando Leyton, Emanuel Sánchez y Edelmar Biset.

Estadio: “El Coliseo del Boulevard” del Club Ciclista Juninense.