Básquet: Se viene una nueva edición del Comercial

Este jueves 4 de enero en la Casa del Deporte de Olavarría, se realizó la presentación oficial del Torneo Comercial 2024. Mencionado certamen, que es organizado por la subcomisión de básquet del Club Pueblo Nuevo, iniciará el lunes 8 de enero con un total de catorce equipos.

De dicha conferencia de prensa participaron Pablo Berrueta, Santino Fracchia (ambos en representación de la subcomisión de básquet de Pueblo Nuevo), Enzo Jarrié (como Director de Gestión Deportiva de la Municipalidad de Olavarría y jugador de ONE) y Agustín Bianchi (en carácter de colaborador del certamen y jugador de Pueblo Nuevo).

Los conjuntos que participarán de la edición 2024 del Comercial serán: Los Poncheros (último campeón del torneo), Deportivo Udalem, Gimnasio One, Estudiantes Pre Maxiliga, Pueblo Nuevo, Sanvi Básquet, Loma CEF, Áfrika, Los de Siempre, Maxi Pueblo Nuevo, 12 Volts, El Fortín, And One y Ferretería Víctor. Cada plantel de los mencionados equipos pueden tener hasta tres jugadores federados/profesionales y cuatro federados U19. Pero de los cuales, pueden jugar por partido dos profesionales y tres U19.

Las zonas del Comercial 2014 quedaron conformadas de la siguiente manera:

Grupo A: Los Lobos Maxiliga, Estudiantes Pre Maxiliga, Los de Siempre, Deportivo Udalem, El Fortín, Sanvi Básquet y Gimansio ONE.

Grupo B: Los Poncheros (los últimos campeones del torneo), And One, Ferretería Víctor, 12 Volts, Loma CEF, Áfrika y Pueblo Nuevo.

Luego de disputada la etapa de grupos, los cuatro primeros de cada zona clasificarán a cuartos de final. Todos los partidos del certamen se jugarán en el Gimnasio “Juan Manolio” de la entidad albiverde. Asimismo, Pablo Berrueta manifestó que no se cobrará entrada a los encuentros; pero que a partir de las semifinales, el valor de la entrada será un alimento no perecedero o ropa para donar.