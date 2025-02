Básquet: Se viene el inicio del Federal 2025

El viernes 7 de marzo se pondrá en marcha la Edición 2025 de la Liga Federal de Básquetbol. De mencionado certamen tomarán parte varios elementos olavarrienses en los equipos de Independiente de Tandil, Centro Basko de Necochea, Atenas de La Plata, Independiente de General Pico y Pacífico de Neuquén.

Este Federal 2025 contará con una participación récord de 110 clubes divididos en siete conferencias: Sudeste, Sur, Oeste, Norte, Centro, Litoral y Metropolitana.

La Zona A de la Conferencia Sudeste tendrá 6 equipos: All Boys, Sportivo Independiente de General Pico La Pampa (que tendrá nuevamente a los olavarrienses Matías Sesto y Jeffrey Merchant en el plantel), Ferro Carril Oeste, San Martín de Junín, Los Indios de Junín y Colón de Chivilcoy.

Mientras que la Zona B de Conferencia Sudeste estará compuesta por 7 conjuntos: Club Independiente de Tandil (con la continuidad de los jugadores olavarrienses Ariel Weisbeck y Gastón Di Salvo), Club Belgrano de San Nicolás, SOMISA, Centro Basko de Necochea (equipo que será dirigido por el DT olavarriense “Manu” González), Independiente de Zárate, Atenas de La Plata (nuevamente con los hermanos Santiago e Ignacio Aman entre sus filas) y Estudiantes de La Plata.

El modo de disputa del certamen en esta Conferencia será de partidos de ida y vuelta dentro de cada zona. Los clasificados 1° y 2° de cada zona pasarán a la segunda etapa de playoffs de la zona, mientras que el 7° de la Zona B finaliza su participación en el torneo. Por otro lado, los clasificados del puesto 3° al 6° jugarán playoffs de esta manera:

P1: 3° zona A vs. 6° zona B | P2: 4° zona A vs. 5° zona B | P3: 3° zona B vs. 6° zona A | P4: 4° zona B vs. 5° zona A.

Segunda ronda de playoffs:

1° zona A vs ganador del P4 | 2° zona A vs. ganador del P3 | 1° zona B vs. ganador del P2 | 2° zona B vs. ganador del P1.

Los 4 ganadores clasifican a playoffs interconferencia.

Por otra parte, habrá 12 equipos en la Conferencia Sur; donde la Zona A tendrá 8 participantes: Perfora, Deportivo Español, Pacífico de Neuquén (con el alero olavarriense Mauricio Pane como nuevo estandarte), El Bigua, Independiente de Neuquén, Club Social y Deportivo Roca, Club Del Progreso y Club Atlético Regina.

En la Zona A se jugarán partidos de ida y vuelta dentro del mismo grupo. Y luego se vendrán los playoffs: Primera ronda de playoffs – Zona A: P1: 1° vs. 8° | P2: 2° vs. 7° | P3: 3° vs. 6° | P4: 4° vs. 5°. Segunda ronda de playoff – Zona A: Ganador de P1 vs. Ganador de P4 | Ganador de P2 vs. Ganador de P3.

Los dos ganadores pasan a playoffs interconferencia como 1° y 2° de la Zona Sur.