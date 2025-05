Básquet: Se jugó parcialmente la última jornada de la etapa regular

Por la novena y última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría – ABO, Estudiantes superó de visitante a Pueblo Nuevo. Además hubo triunfos de Racing Blanco, Sport Club Trinitarios y El Fortín.

Este viernes 23 de Mayo en el “Juan Manolio”, el equipo Bataráz se hizo fuerte en territorio ajeno; venciendo de muy buena manera al Lobo albiverde por 63 a 47. En este sentido y dentro de un juego que el conjunto albinegro empezó a dominar con autoridad desde el tercer cuarto, el ala pivot Franco “Pichi” Piccinelli y el escolta Luciano “Luchi” Dilascio fueron los principales anotadores del Bata con 28 y 17 puntos respectivamente. Por su parte, el pivot Sebastián Masson resultó ser el máximo goleador de Pueblo Nuevo con 19 tantos.

De esta manera, el equipo dirigido por Mauricio Beltramella culminó la fase regular del certamen con un récord de 5 victorias y 4 derrotas; y dependiendo del resultado de los partidos pendientes, puede terminar en el cuarto ó quinto lugar. Mientras que los tutelados por Facundo “Chuco” Álvarez ostentan una marca de 5 triunfos y 3 derrotas. Y en caso de obtener una victoria en el encuentro pendiente, podría ser el tercero ó cuarto de la fase regular.

SÍNTESIS:

Pueblo Nuevo (47): Oronoz 4, Videla 0, Dupín 0, Menón 0, Masson 19 (FI); Barsi 3, Messina 1, Mondini 8, Carballo 7, D´Alessio 0, Simón 2 y Gisler 3. DT: F. Álvarez.

Estudiantes (63): Silveyra 10, Dilascio 17, Sánchez Savi 0, Callegaro 3, Piccinelli 28 (FI); Paiz 0, Echeverría 0, Cuadrillero 4, Coppero 1, Paladino 0 y Ulloa 0. DT: M. Beltramella.

Parciales: 15-18, 24-26 (9/8), 35-48 (11/22) y 47 a 63 (12/15).

Gimnasio “Juan Manolio” de Club Atlético Pueblo Nuevo de Olavarría.

Otros resultados:

Racing Azul 43 – Racing Blanco 85

Sport Club Trinitarios 64 – Racing La Madrid 52

El Fortín 103 – San Martín 58.

Disputadas parcialmente nueve fechas del certamen de la ABO y quedando cuatro partidos pendientes, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

1) Racing Blanco, 18 puntos (Ganador de la fase regular).

2) Sport, 15 ptos. (-1 partido)

3) Estudiantes, 14 ptos.

4) Pueblo Nuevo, 13 ptos. (-1 partido)

5) El Fortín, 13 ptos.

6) Independiente Tandil, 12 ptos. (-2 partidos)

7) Racing La Madrid, 11 ptos. (-1 partido)

8) Racing Azul, 11 ptos.

9) Chacarita, 9 ptos. (-1 partido)

10) San Martín, 7 ptos. (-2 partidos).

Próximo partido:

Domingo 25/5

20:00 Hs. San Martín vs. Pueblo Nuevo, en Sierras Bayas.

Mientras que faltan reprogramarse los juegos entre Independiente vs. Sport, Chacarita vs. Independiente y Racing de La Madrid vs. San Martín.