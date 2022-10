Este lunes 3 de octubre se disputaron dos encuentros correspondientes al Torneo Clausura 2022 de Primera División, que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría. Hubo triunfos de Racing y Ferro.

Resultados de la 4ta. Fecha del certamen de la ABO:

Racing A. Club 101 – El Fortín 51

Ferro Carril Sud 70 – Pueblo Nuevo 58.

Próxima Fecha (5ta.): Estudiantes vs. Chacarita, El Fortín vs. Ferro, San Martín vs. Independiente de Tandil, y Pueblo Nuevo vs. Loma Negra. Libre: Racing.