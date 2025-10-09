Básquet: Se disputó una nueva jornada en Primera

En la noche del miércoles 8 de Octubre se desarrolló íntegramente la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría. Hubo victorias de Estudiantes, Racing, Chacarita y el líder Independiente de Tandil.

Resultados:

Sport Club Trinitarios de Bolívar 75 – Independiente Tandil 79.

Pueblo Nuevo 71 – Racing A. Club 82.

El Fortín 52 – Estudiantes 64.

San Martín de Sierras Bayas 75 – Chacarita de Azul 93.

En base a mencionados marcadores y a falta de una fecha para el cierre de la fase regular del Clausura de la ABO, Independiente de Tandil se aseguró ser el Nº 1 de la etapa y de tener la ventaja de localía en los Playoff.

Tabla de Posiciones: 1) Independiente, 14 puntos; 2) Racing, 13; 3) El Fortín, 12; 4) Sport Trinitarios, 11; 5) Estudiantes y Pueblo Nuevo, 10; 7) Chacarita y Ferro, 8; y 9) San Martín, 7.

Próxima Fecha (9na.):

Independiente vs. Chacarita

Racing vs. Ferro

Pueblo Nuevo vs. San Martín

Estudiantes vs. Sport Club Trinitarios.