En el inicio de la serie de reclasificación del Torneo Pre-Federal 2025, en busca del ascenso a la Liga Federal, Racing Atlethic Club cayó de visitante en suplementario ante Sarmiento de Coronel Suárez por 79 a 77.

Tras un primer cuarto muy parejo (18-18), Racing logró hacer una diferencia en el último tramo del segundo capítulo. En este sentido y de la mano de Tomás Pietrafesa (12 puntos y 3 asistencias en el parcial), el conjunto Chaira controló a Sarmiento y se fue al entretiempo ganancioso por 35 a 42.

Dentro de un tercer período de continuos intercambios de ataque, los dirigidos por Matías Orlando mantuvieron la ventaja en el tanteador (41-47). Así, ante un equipo suarense que tenía a Martín Delgado como único referente positivo en ofensiva y con el perimetral Marcos Risso anotando (8 unidades en el cuarto); el elenco olavarriense ingresó al último capítulo arriba por 52 a 56.

Promediando el cuarto período, con dos triples de Carlos Verdechia y la potencia de Delgado en la zona pintada, el local revirtió el electrónico en su favor (62-60). Luego y dentro de un tramo decisivo parejo, Risso -para la vista- y Verdechia -en el anfitrión-, anotan sendos triples para poner el partido en tablas (72-72) con quince segundos por jugar. Finalmente y sin prosperar en la última acción del cotejo, la definición del encuentro se fue a tiempo suplementario.

En el tiempo extra y con dos tiros libres, el determinante pivote Delgado destrabó la paridad en el marcador a falta de treinta y dos segundos para el cierre (79-77). Finalmente y tras dos ataques seguidos sin suerte, Racing terminó perdiendo ante Sarmiento por solo dos unidades de diferencia: 79 a 77.

Martin Delgado fue la figura descollante del encuentro con 32 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones. Mientras que Marcos Risso se destacó en el Chaira con 24 tantos, 7 recobres y 6 asistencias.

Ahora y con la serie 0-1 en contra, Racing deberá ganar sí o sí el segundo juego para estirar la definición a un tercer cotejo. El segundo punto del playoff se disputará el venidero viernes 28 de noviembre en el Parque Olavarría.