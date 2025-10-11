Básquet: Pueblo Nuevo Compite en el Prestigioso Torneo “León Najnudel” de Maxibásquetbol

El equipo olavarriense participa en Mar del Plata en la categoría Mayores de 60 años (M60+), en una edición que reúne a más de 480 jugadores de todo el país y países vecinos.

El Club Pueblo Nuevo de Olavarría se encuentra disputando una nueva edición del tradicional Torneo León Najnudel, uno de los eventos más importantes del calendario nacional de maxibásquetbol. El torneo, que rinde homenaje al creador de la Liga Nacional, celebra su vigésima edición con 37 equipos participantes.

El elenco albiverde compite en la categoría Mayores de 60 años (M60+), lo que reafirma la continuidad de un proyecto deportivo de veteranos que representa a la institución en torneos nacionales desde hace varios años.

Jornada de Competencia y Camaradería

Los encuentros se desarrollan en los complejos de los clubes Unión, San Paolo y Quilmes. La competencia cuenta con la presencia internacional de equipos de Uruguay y Chile.

Partidos: Pueblo Nuevo se enfrentó en la jornada de ayer a Bahía Re en el Club Unión.

Pueblo Nuevo se enfrentó en la jornada de ayer a en el Club Unión. Agenda de Hoy: El equipo olavarriense continuará su participación hoy, sábado 11 de octubre, enfrentando a los equipos de Rosario y Buenos Aires, en el marco de la categoría M60+.

La delegación de Pueblo Nuevo comparte jornadas de competencia y camaradería que, más allá de los resultados, destacan el compromiso del club con sus deportistas mayores, fomentando valores de respeto y compañerismo en un ámbito federado.

Plantel M60+ de Pueblo Nuevo

El equipo que representa a Pueblo Nuevo en esta edición está integrado por:

Walter Mariano Cabrero, Carlos Antonio Castillo, Omar Alejandro Costella, Alberto Di Giuseppe, Henry Ford, Asencio Irineo García, Carlos Holzweissig, José Maceo, Gustavo Abel Márquez, Marcelo Eduardo Montaldo, Alberto Rosa y Marcelo Victoria.