Básquet: Prosiguen los Playoff del Clausura en Primera

Estudiantes e Independiente de Tandil triunfaron en los primeros juegos de sus respectivas series de Cuartos de Final del segundo certamen del 2025 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría.

Con 18 puntos del base albinegro Mateo Framiñan, Estudiantes superó a Sport Club Trinitarios de Bolívar en el Maxigimnasio “Parque Guerrero”.

Mientras que Independiente venció en Tandil a Ferro Carril Sud por 89-40. Bautista Buffa fue el máximo goleador del equipo rojinegro y del encuentro con 22 unidades.

Próximos Partidos:

Jueves 30/10

21:30 Hs. El Fortín vs. Pueblo Nuevo, en el Gimnasio “Amadeo Bellingeri” – 1er. Juego.

Lunes 3/11

21:15 Hs. Ferro (1) vs. Independiente Tandil (1), en el “Ricardo De La Vega” – 2do. Juego.

Martes 4/11

21:30 Hs. Chacarita (0) vs. Racing A. Club (1), en Azul – 2do. Juego.