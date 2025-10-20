Básquet: Pasó una nueva jornada del Regional Femenino

4 horas ago Deportes

El sábado 18 de Octubre se disputó la segunda fecha del Torneo Regional de Primera División Femenina que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría. Hubo triunfos de El Fortín y Ferro.

Club Social y Deportivo El Fortín de Olavarría.

Con el Gimnasio “Amadeo  Bellingeri ” de la entidad fortinera como sede, se desarrolló la segunda jornada del Clausura 2025 de Primera Regional de la ABO, y hubo festejos para Henderson, las Carboneras y las Fortineras.

Resultados:

Henderson F.C. 36 – Racing de La Madrid 26.
Ferro Carril Sud 92 – Almaceneros de Cnel. Pringles 22.
El Fortín 64 – Pueblo Nuevo 24.

Fuente y foto: Prensa ABO.

Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved