Básquet: Nueva victoria de “Los De Siempre”

Por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Trenque Lauquen – ABTL, el equipo olavarriense Los De Siempre superó ampliamente de local a Club Argentino de Pehuajó “B”.

Los De Siempre – LDS (Foto: Santiago Ledezma).

En la noche del domingo 28 de Septiembre en el Gimnasio “Juan Manolio” del Club Pueblo Nuevo de Olavarría, Los De Siempre no tuvieron sobresaltos para ganarle holgadamente -y de principio a fin- a Argentino de Pehuajó “B” por 85-25.

El alero Facundo Alberca (19 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias), el pivot Aldo Alveza (15 tantos y 10 recobres) y el perimetral Mateo Pinini (10 unidades) fueron los principales estandartes de la victoria del conjunto olavarriense dirigido por Mariano Arrondo.

Ahora y por la tercera fecha de la Zona Este del Clausura de la ABTL, Los De Siempre enfrentarán de visitante el viernes 3 de Octubre a Henderson FC, desde las 21:30 horas.

