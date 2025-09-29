Básquet: Nueva victoria de “Los De Siempre”

Por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Trenque Lauquen – ABTL, el equipo olavarriense Los De Siempre superó ampliamente de local a Club Argentino de Pehuajó “B”.

En la noche del domingo 28 de Septiembre en el Gimnasio “Juan Manolio” del Club Pueblo Nuevo de Olavarría, Los De Siempre no tuvieron sobresaltos para ganarle holgadamente -y de principio a fin- a Argentino de Pehuajó “B” por 85-25.

El alero Facundo Alberca (19 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias), el pivot Aldo Alveza (15 tantos y 10 recobres) y el perimetral Mateo Pinini (10 unidades) fueron los principales estandartes de la victoria del conjunto olavarriense dirigido por Mariano Arrondo.

Ahora y por la tercera fecha de la Zona Este del Clausura de la ABTL, Los De Siempre enfrentarán de visitante el viernes 3 de Octubre a Henderson FC, desde las 21:30 horas.