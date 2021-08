Básquet: “Nacho” Galardo se aleja del Bataráz

En la jornada de este jueves 19 de Agosto y a través de sus redes sociales, el pivot olavarriense Ignacio Galardo manifestó que deja de ser jugador del Club Atlético Estudiantes de Olavarría.

“Sinceramente no sé cuántas temporadas fueron, pero si puedo decir que todas tuvieron algo que las hizo especial. Hoy me toca decir hasta pronto club querido, hoy tomo la decisión de ir en busca de nuevos caminos. Me llevo conmigo muchos momentos increíbles y las mejores amistades. Quiero agradecer a toda la gente que conforma este hermoso club, hinchas, dirigentes, entrenadores y más que siempre han hecho que el Maxi sea nuestra casa. Ojalá sea un “hasta pronto…”, expresó Ignacio Galardo a modo de despedida mediante sus redes sociales.

“Nacho”, de 24 años y 2.07 metros de altura, se formó como basquetbolísta en las inferiores del Bata y disputó seis temporadas con el equipo albinegro en la segunda división del básquet argentino. En este sentido, disputó un total de 174 partidos donde anotó 581 puntos, capturó 533 y propinó 91 tapones.

Por su parte y mediante sus redes sociales, Estudiantes (CAE Básquet) se hizo eco de la decisión de Galardo y manifestó lo siguiente: “Despedimos a nuestro subcapitán, uno de los mejores jugadores surgidos de las inferiores del club, transitó toda su carrera en la institución y estuvo siempre para representarnos de la mejor manera. Sabemos que es un hasta luego, y acá te esperamos con las puertas abiertas porque Estudiantes siempre será tu casa!”.