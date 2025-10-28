Básquet: Los Playoff iniciaron con triunfo Chaira

Por el primer juego de la serie de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Olavarría, Racing superó cómodamente a Chacarita de Azul.

En la noche del lunes 28 de Octubre en el Gimnasio “Parque Olavarría”, el equipo “Chaira” venció al “Funebrero” azuleño por 106-75. Dentro de un trámite de partido que favoreció a Racing, el pivot Lucas Mondino (20 puntos) y los perimetrales Sebastián D´Alessio (18 tantos) y Tomás Ciuffetelli (16 unidades) fueron los principales goleadores del conjunto dirigido por Matías Orlando. Mientras que Migliazzo, de Chacarita, resultó ser el máximo anotador del encuentro con 30 puntos.

Ahora el segundo juego de mencionado playoff (al mejor de tres cotejos) se disputará la semana próxima en la vecina localidad azuleña.

Próximos partidos:

Cuartos de Final (1º Juego)

Miércoles 29/10

21:00 Hs. Estudiantes vs. Sport Club Trinitarios de Bolívar, en el Maxigimnasio “Parque Guerrero”.

21:00 Hs. Independiente de Tandil vs. Ferro Carril Sud, en el “Duggan Martignoni”.

Jueves 30/10

21:30 Hs. El Fortín vs. Pueblo Nuevo, en el “Amadeo Bellingeri”.