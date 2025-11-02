Básquet: “Los De Siempre” iniciaron los Playoff con victoria

Por el primer juego de la serie semifinal del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Trenque Lauquen, el equipo olavarriense Los De Siempre se impuso de visitante sobre Argentino de Trenque Lauquen.

En la noche del sábado 1 de Noviembre en territorio trenquelauquense y dentro de un partido muy disputado con ritmo parejo en muchos momentos del mismo, Los De Siempre se hicieron fuertes de visitante venciendo a Club Argentino por 50-59.

Ahora y con la llave semifinal 0-1 en favor del elenco de Olavarría, el conjunto dirigido por Mariano Arrondo tendrá la posibilidad de liquidar la serie (al mejor de tres cotejos) el venidero domingo 9 de Noviembre en el Gimnasio “Juan Manolio” de Pueblo Nuevo.