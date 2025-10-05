Básquet: “Los De Siempre” ganaron de visitante

Por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Trenque Lauquen – ABTL, el equipo olavarriense Los De Siempre venció holgadamente de visitante a Fútbol Club Henderson.

En la noche del viernes 3 de Octubre, Los De Siempre vencieron a domicilio a FC Henderson por un amplio 105 a 55.

Tras un tercer cuarto en donde el conjunto olavarriense logró hacer una diferencia muy significativa en el marcador, el perimetral Gaetano Leuful (26 puntos) y Valentín Lucini (22 tantos) fueron los principales goleadores en una nueva victoria de los dirigidos por Mariano Arrondo.

Ahora y por la cuarta fecha de la Zona Este del Clausura de la ABTL, Los De Siempre (quienes marchan punteros invictos de su grupo con 6 puntos -tres triunfos en igual cantidad de presentaciones-) enfrentarán de visitante a Club Deportivo Carlos Casares.