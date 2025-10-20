Básquet: “Los De Siempre” cerraron la fase regular con triunfo

Por la última fecha de la etapa regular de la Zona Este del Torneo de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Trenque Lauquen, el equipo olavarriense de Los De Siempre se impuso de local ante Deportivo Casares.

En el Gimnasio “Juan Manolio” de Pueblo Nuevo, LDS le ganó a Casares por 72-55. La victoria del conjunto dirigido por Mariano Arrondo se edificó con un gran último cuarto, donde tuvo una buena efectividad en ataque y una destacade defensa permitiendo que su rival solo anote cuatro punto en mencionado parcial.

Con este nuevo logro, Los De Siempre se quedaron con el primer puesto de la Zona Este del certamen con un total de 11 puntos (5 triunfos y 1 derrota). Y ahora esperan rival en los Playoff (al mejor de tres partidos) el cual será Atlético Villegas ó Argentino de Trenque Lauquen. En mencionada serie, los Olavarría tendrán ventaja de localía (primer juego de visitante, segundo y tercero de local).

Fotos: Instagram @losdesiempre_olavarria