Básquet Local: Triunfo del León Serrano

Por la primera fecha del Torneo Clausura 2022 de Primera División, que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría (ABO), San Martín de Sierras Bayas venció a El Fortín.

La victoria de local del León Serrano fue por 57 a 42. El base aurinegro Martín Santana fue el goleador del partido con 20 puntos; y quien estuvo muy bien secundado por el alero Emiliano Coppero con 15 tantos.

La segunda fecha del certamen de la ABO, tendrá estos encuentros: Ferro vs. Estudiantes, El Fortín vs. Pueblo Nuevo, Racing vs. San Martín y Loma Negra vs. Chacarita de Azul.