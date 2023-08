Básquet Local: Se viene el salto inicial

Este viernes 1º de Septiembre dará comienzo la primera fecha del Torneo Clausura 2023 de Primera División , que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría (ABO). Habrá cuatro partidos.

Cronograma:

Viernes 1/9

21:15 Hs. El Fortín vs. Pueblo Nuevo, en el Gimnasio “Amadeo Bellingeri”.

21:15 Hs. Ferro Carril Sud vs. Racing de Gral. La Madrid, en el “Ricardo De La Vega”.

21:15 Hs. Chacarita Juniors de Azul vs. Racing de Olavarría, en Azul.

21:30 Hs. Loma Negra vs. Estudiantes, en el Club de Pesca de la Villa Alfredo Fortabat.

Pendiente: San Martín de Sierras Bayas vs. Independiente de Tandil.

Fuente: Prensa ABO.