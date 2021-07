Básquet Local: Se diagramó el certamen de Primera

Ayer miércoles 7 de Julio en la reunión de la Mesa Directiva de la Asociación de Básquetbol de Olavarría (ABO), se resolvió que el Torneo Oficial 2021 de Primera División tenga como fecha de inicio el viernes 16 de Julio. De mencionada competencia, participarán ocho equipos locales.

La modalidad de disputa del certamen liguísta será de todos contra todos a una rueda, luego y tras definirse las posiciones de la etapa regular, continuará con enfrentamientos en series de playoff en base al siguiente orden: 1° versus 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°; accediendo los ganadores al Final Four.

Los equipos podrán contar con jugadores invitados, con la limitación que solamente podrán jugar dos por partido.

Asimismo, se determinó que hasta la quinta fecha inclusive se podrán incorporar jugadores invitados o hacer pases. Los ocho equipos que participarán del torneo son: Estudiantes Negro y Blanco, Racing Atlethic Club Azul y Blanco, Atlético Pueblo Nuevo Verde y Blanco, Ferro Carril Sud y El Fortín.

Fuente: Prensa ABO.