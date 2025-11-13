En el primer partido de la serie semifinal del Torneo Clausura 2025 de Primera División de la ABO, Racing superó de local a Estudiantes.

En el Gimnasio Parque Olavarría, el equipo Chaira se impuso con autoridad sobre el Bataráz por un amplio 98 a 47. El escolta de Racing, Tomás Ciuffetelli, fue el máximo goleador del partido con 21 puntos.

De esta manera, los dirigidos por Matías Orlando se adelantaron en el playoff (al mejor de tres juegos); el cual tendrá su segundo enfrenta la semana próxima en el Maxigimnasio Parque Guerrero del Club Estudiantes.

Por su parte en la otra semifinal del Clausura de la ABO, Independiente le ganó en Tandil a Pueblo Nuevo (68-59) y lidera 1 a 0 la serie.