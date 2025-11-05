Básquet Local: El Lobo se metió en semifinales

Tras vencer ajustadamente a El Fortín, Pueblo Nuevo se clasificó a las semis del Torneo Clausura 2025 de Primera División que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría (ABO).

En el Gimnasio “Juan Manolio” y sobre el cierre del segundo juego de la llave semifinal, el equipo del Lobo estaba abajo en el tanteador (72-73) pero con la última pelota del partido en su poder. En este sentido y con un doble agónico del alero albiverde Matías Menón sobre el sonido de la chicharra, Pueblo Nuevo terminó cantando victoria por 74 a 73.

El propio Menón fue el máximo anotador de su elenco -y del partido- con 21 puntos. Mientras que Tomás Mondini se destacó en el visitante con 18 tantos.

De esta manera, el conjunto dirigido por Cristian “Corto” Sánchez selló la serie en su favor. Ahora y en la instancia de semifinales (también al mejor de tres cotejos), el Lobo albiverde enfrentará a Independiente de Tandil (Nº1 de la fase regular), equipo que viene de eliminar a Ferro Carril Sud en cuartos de final.

Próximos Partidos (Cuartos de Final):

Miércoles 5/11

21:15 Hs. Sport Club Trinitarios (0) vs. Estudiantes (1), en Bolívar.

21:30 Hs. Chacarita (0) vs. Racing A. Club (1), en Azul.